Lapresse.it - Alaska, F-35 si schianta: illeso il pilota

Un caccia F-35 monoposto si èto martedì durante un’esercitazione in una base in. Il– hanno spiegato i responsabili della base in una conferenza stampa – ha avuto un “malfunzionamento in volo” ma è stato in grado di espellersi dal velivolo.L’aereo si èto durante la fase di atterraggio presso la base aerea di Eielson. Ilaveva dichiarato un’emergenza in volo prima dell’incidente e si trova in condizioni stabili e in fase di valutazione presso una struttura medica.L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, ha causato danni significativi all’aereo, ha dichiarato l’Aeronautica Militare in un comunicato. La base aerea di Eielson si trova a circa 40 chilometri a sud di Fairbanks. L’Air Force condurrà “un’indagine approfondita nella speranza di ridurre al minimo le possibilità che simili eventi si ripetano”.