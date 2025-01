Quicomo.it - Aggrappati ai rami, salvati prima di precipitare nel vuoto: elisoccorso in azione a Tremezzo

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, nella località “Pra della Taca”, dove due ragazzi di 17 e 14 anni si sono trovati in seria difficoltà durante un’escursione.I giovani si erano avventurati in una zona impervia senza riuscire a ritrovare il sentiero per il.