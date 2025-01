Vicenzatoday.it - “Aggiungi un posto a tavola” con Lorella Cuccarini al Teatro Comunale di Vicenza

Leggi su Vicenzatoday.it

Prosegue con grande successo la rassegna fuori abbonamento deldi, che ospiterà il musical “un”, in scena per quattro repliche nella Sala Maggiore. Lo spettacolo, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20:45, sabato 1 febbraio in doppia replica.