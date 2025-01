Accoltellamento di un operaio cinese a Prato | si indaga nell’ambiente di lavoro

Leggi su Corrieretoscano.it

– È stato individuato il presunto autore dell’di un uomo di originenella notte fra il 25 e il 26 di gennaio. Ad annunciarlo il procuratore capo di, Luca Tescaroli, che nell’immediatezza aveva avviato mirate investigazioni che hanno consentito di comprendere come l’aggressione fosse maturata nel luogo di, una stamperia per abiti da donna, con sede in via Pistoiese, che lavora per conto di imprese italiane e cinesi, con circa trenta dipendenti,che agivano in condizioni di sfruttamento lavorativo.Una volta risvegliatasi, dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico, la vittima ha intrapreso una proficua collaborazione con la giustizia che ha consentito di ricostruire la dinamica dell’evento, consistita in una aggressione da parte di un lavoratore, sfociata in plurimi fendenti che l’hanno attinta in più parti del corpo, di individuare l’impresa dove il fatto si è verificato e di comprendere il meccanismo operativo illegale della struttura imprenditoriale nella quale è risultato inserito.