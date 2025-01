Sport.quotidiano.net - A2 femminile. I due pensieri della Bagalier Feba: il Bolzano e recuperare Panufnik

Ci sono avversarie che hanno un qualcosa in piùe non sono quelle le occasioni dove fare necessariamente punti. Il ko interno con Ragusa può rientrare in quelle partite, anche se nel basket mai dire mai pensando a quando laha sfiorato il blitz in casaleader Udine dove ha perso per un punto. Ragusa ha un organico con le carte in regola per puntare al salto di categoria, basti pensare che Amaiquen Siciliano in quella gara ha realizzato 20 punti e finora ne ha firmati 254. Ora c’è da voltare pagina e prepararsi per la sfida di sabato alle 18.30 a: le locali occupano la nona posizione con 16 punti mentre le civitanovesi sono al 12° posto con 6 punti. L’importante è che lapossa contare sull’intero organico e sotto questo profilo pesa non disporre di Natalia, una giocatrice che nella partita contro Umbertide aveva messo a segno 9 punti in un quarto d’ora.