Torinotoday.it - A San Valentino il rock degli Avvolte suona forte per amor

Leggi su Torinotoday.it

Il 14 febbraio 2025, gli, band indietorinese con una lunga storia musicale, vi invitano a un concerto speciale presso il Blah Blah (Via Po 21, Torino) per festeggiare Sanin un modo significativo. Il potente e innovativosarà un intenso inno all’e in.