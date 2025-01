Liberoquotidiano.it - A Milano primo grande summit nazionale della scuola sull'intelligenza artificiale

Da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio,ospiterà al MiCo Centro Congressi il Next Gen AI, ileventonel mondo, fortemente voluto dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'evento, parte integrante dell'iniziativa "Futura", è dedicato all'esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell'nell'ambito educativo. Per la prima volta, oltre 1.500 rappresentanti delle scuole italiane, tra cui studenti, docenti e dirigenti scolastici, si confronteranno sui principali temi legati all'AI e alle sue applicazioni nel sistema scolastico, creando un ampio laboratorio di idee volto a promuovere le discipline STEM, in linea con le misure previste dal PNRR. A questa occasione dirilevanza sono state invitate a partecipare numerose aziende del settore dell', per arricchire il dibattito e per contribuire a delineare il futuro delle tecnologie nell'educazione.