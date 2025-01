Viterbotoday.it - A Castel Sant’Elia sta per partire un’indagine statistica sulle condizioni delle famiglie

Leggi su Viterbotoday.it

Vincenzo Girolami, sindaco di, ha reso noto in data odierna l’avvio imminente di una indaginein questo territorio comunale per rilevare nel dettaglio ledi vita. In poche parole, sarà l’Istituto Nazionale di(Istat) a condurre.