Bolognatoday.it - 48esima edizione del Carnevale dei Bambini di Ozzano

Leggi su Bolognatoday.it

Domenica 16 febbraio 2025 appuntamento adell'Emilia per ladel! L'evento si svolgerà dalle 14:00 alle 19:00, gli organizzatori aspettano tutti in maschera per partecipare al concorso per la maschera di gruppo più bella! Per iscriversi inviare una email.