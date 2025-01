361magazine.com - “Zelig”: le anticipazioni di mercoledì 29 gennaio

Leggi su 361magazine.com

”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ledi2929, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.Questa settimana si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.