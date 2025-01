Ilgiorno.it - Wyylde sbarca anche in Italia, il primo social network per esplorare la propria sessualità

Dopo Francia, Spagna e Germania,l’si mostra sempre più aperta a un’idea dilibera, fantasiosa e lontana da diktat. Lo dimostra la ricerca commissionata ad Ipsos per conto di, la community internazionale per la condivisione di contenuti sul tema della, che fa parte del gruppo francese Koala Interactive. Nato in Francia nel 2004 conta oggi oltre 6 milioni di utenti e una media di 700 mila visite giornaliere in tutta Europa. Da 10 anni è leader del mercato in Francia, grazie alla priorità data alla sicurezza e alla privacy, e al supporto di importanti campagne di comunicazione multicanale che hanno contribuito alla notorietà del servizio.si è trasformata nel tempo in un vero e proprio, assecondando le nuove tendenze e abitudini emerse negli ultimi anni in fatto di sesso.