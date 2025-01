Zonawrestling.net - WWE: Anche Penta sarà nel Royal Rumble match maschile

Leggi su Zonawrestling.net

nella rissa reale.A renderlo ufficiale ci ha pensato direttamente l’ex campione del Mondo TNA con un promo in quel di RAW visibile qui sotto.PROMO!!!HE'S OFFICIALLY IN THE!! #WWERAW #WWEonNetflix pic.twitter.com/UvYAb2A8Jw— ?????? (@WrestlingCovers) January 28, 2025