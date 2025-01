Trevisotoday.it - Via Roma, nel week end 700 identificati, 200 minori. Multati cinque ragazzi ubriachi

Leggi su Trevisotoday.it

Ben 700 persone indentificate e tra questi ben 200ni minorenni. Basterebbero questi numeri a dare la misura di quanto si siano strette le maglie dei controlli da parte delle forze dell'ordine in viaa Treviso. In questo quadrante, da sabato pomeriggio a domenica sera, è entrata in.