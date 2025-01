Lanazione.it - Vernio, si muove di nuovo la frana di Montecuccoli

(Prato), 28 gennaio 2025 – Lasulla strada disi è mossa distanotte, a seguito delle abbondantissime precipitazioni sul territorio di. Nell’esatto punto di qualche settimana fa, all’altezza dell’incrocio con la Strada Vicinale del Molino e poco prima dell’abitato di Gavazzoli, c’è stata una nuovache ha reso indispensabile chiudere al traffico la strada. Al momento, quindi, è interrotto il collegamento dicon Barberino di Mugello e per la sola frazione di Gavazzoli, che si trova a monte della, è invece necessario utilizzare la viabilità alternativa (Barberino) per raggiungere Prato. Nella nottata e questa mattina ci sono stati sopralluoghi della sindaca con i tecnici del Comune die la ditta incaricata dei lavori, che in queste settimane aveva già iniziato il ripristino della sicurezza stradale con l’azione sul versante franoso e l’installazione di una barriera di protezione.