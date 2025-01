Repubblica.it - Vento fortissimo a Bologna: alberi caduti, tre aerei dirottati, piscina scoperchiata

I venti sono compresi tra gli 89 e i 102 chilometri orari. Alberoin via dello Scalo, in via Zanardi, in più zone della città e sulla tensostruttura del padel alla Staveco. Il Comune chiude i parchi. “Evitate spostamenti non necessari”