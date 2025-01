Quicomo.it - "Vendo l'auto, ma scopro di avere un fermo amministrativo da 7mila euro": la disavventura di un comasco

Leggi su Quicomo.it

Una scoperta choc per un uomo di 75 anni che vive in un paese in provincia di Como. Condivide la sua storia per cercare consigli e avvertire chi potrebbe trovarsi nella stessa situazione."Tramite mia figlia ho deciso di mettere in vendita la mia, dato che ormai non la uso quasi più.