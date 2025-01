Valeria Casani nuovo direttore del Marketing di McDonald’s Italy

Leggi su Ildenaro.it

Italia annuncia la nomina dicome nuova ChiefOfficer (CMO).subentra a Raffaele Daloiso, che dallo scorso novembre ricopre il ruolo di managing director diBelgio. Prima di entrare inItalia,ha maturato una significativa esperienza in aziende multinazionali. Dal 2023 è statadi Nespresso e, in precedenza, ha ricoperto ruoli di rilievo presso realtà come Pepsico, Bolton, L’Oréal e Vodafone.L'articolodeldiproviene da Ildenaro.it.