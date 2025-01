Lapresse.it - Usa, Trump: “Soldati transgender in conflitto con stile di vita onorevole”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato nella notte italiana un ordine esecutivo in cui incarica il segretario alla Difesa Pete Hegseth di rivedere la politica del Pentagono sulle truppe, dando probabilmente il via a un futuro divieto di prestare servizio militare. Nel suo ordine,ha affermato che il servizio delle truppe che si identificano in un genere diverso da quello biologico “è incon l’impegno di un soldato a seguire unodi, veritiero e disciplinato, anche nellapersonale” ed è dannoso per la prontezza militare. “Penso di fare un grande favore all’esercito”, ha detto il tycoon rispondendo alle domande dei durante una visita a una base militare a Bedminster, nel New Jersey.aveva tentato di vietare le truppedurante il suo primo mandato, ma il provvedimento era rimasto impigliato nei tribunali per anni prima di essere annullato dall’allora presidente Joe Biden poco dopo il suo insediamento.