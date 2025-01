Lapresse.it - Usa: Trump, firmerò ordine esecutivo per costruzione Iron Dome

Washington (Usa), 28 gen. (LaPresse) – Tra i quattro nuovo ordini esecutivi che “tra poco” verranno firmati da Donaldci sarà anche quello per “iniziare immediatamente ladi” per proteggere gli Stati Uniti. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa. Quando Ronald Reagan lo propose negli anni ’80, ha dettoparlando alla conferenza dei deputati repubblicani riuniti in Florida, “non avevamo la tecnologia”, ma oggi “abbiamo una tecnologia incredibile”.