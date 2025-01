Lapresse.it - Usa, il ritratto ufficiale di Melania Trump

La Casa Bianca ha diffuso ildella first lady. Lo scatto è stato realizzato il 21 gennaio nella ‘Yellow Oval Room’ della residenza presidenziale dalla fotografa belga Régine Mahaux, che già nel 2017 era stata autrice di un altrodella first lady. La foto, in bianco e nero, ritraein tailleur giacca-pantaloni e camicia bianca, in piedi dietro a una scrivania che ne riflette parte della figura. Alle sue spalle una vetrata e, sullo sfondo, il monumento a Washington. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da First Lady(@flotus)