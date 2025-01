Cesenatoday.it - Undici imbianchini in un giorno e 50 carri funebri a casa, il cesenate in tv: "Non vivo più". L'inviata incalza le due donne a domicilio

Leggi su Cesenatoday.it

"Vi potrà sembrare assurdo ma è tutto reale, per 50 volte si è ritrovato gli addetti alle onoranze, ha rimandato indietro circa 700 pacchi, per 80 volte ha dovuto rispondere a operai che mai aveva contattato. Non si contano le chiamate nel cuore della notte, ha dovuto lasciare il.