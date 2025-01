Ilrestodelcarlino.it - Un incontro pubblico sul vino senza alcol

Il settore vitivinicolo nazionale sta affrontando, ormai da qualche tempo, numerose difficoltà; l’esportazione registra un – 10% e nel mercato nazionale interno il calo è del – 20%. Anche il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sulle nuove sanzioni del codice della strada ha creato preoccupazione nel settore della ristorazione e in generale nelle vendite di. La Vinea Soc. Cooperativa in considerazione dell’andamento del mercato e delle difficoltà che le aziende stanno incontrando, organizza un seminario dal titolo: ’Diversificazione attività agricola: la deizzazione del, un‘opportunità? Come sarà il futuro del mercato del?’ "Il Decreto ministeriale n. 672816 del 20 dicembre 2024 – spiegano dalla cooperativa citando con precisione il ddl del ministro Salvini – prevede la possibilità di produrre ildeato, noi di Vinea che sia un’opportunità per le aziende vitivinicole, per questo il giorno 31 gennaio alle ore 10 presso l’Enoteca Regionale delle Marche in Via G.