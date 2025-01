Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

Ladell’ha emanato un codice giallo per il 28 gennaio 2025, dalle 13:05, per rischio temporali nelle zone A, C, E e per vento nelle zone A, B, C, D, E, F, con possibili danni localizzati e disagi alla viabilità. Dal 29 gennaio, codice verde su tutto il territorio.