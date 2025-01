Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-01-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Martedì 28 gennaio al microfono Giuliano Ferro crollato a Genova per il maltempo un muro di contenimento e vigile del fuoco scavano per escludere la presenza di persone sotto le macerie e le24-36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul Levante della Liguria bomba d’acqua a Firenze con pioggia forte vento e allagamenti stradali in varie zone della città si formano le linee T1 e T2 del tram problemi anche sulla firenze-pisa-livorno dove si segnalano in pietra lo svincolo di Ginestra Fiorentina Lastra a Signa verso Firenze chiuse al traffico alcune strade avagliano il comune che invita evitare spostamenti non necessari sono circa una ventina in città completamente allagate Cambiamo argomento la ministra del turismo Santanchè torna in una nota sui colloqui pubblicati da Corriere della Sera dei pubblica messaggiare stampa in cui respinge seccamente li fate Sì dimmi rinvii a giudizio su visibilia un pezzo di Fratelli d’Italia mi vuole fuori chissenefrega pazienza dice giornali possono scrivere quello che vogliono ma non ciò che non ho detto non ho mai detto chi se ne frega del partito ma chissenefrega di chi mi critica aggiunge Sono una donna di partite ed evidente che sei il mio presidente del consiglio mi chiedesse di rimettermi non avrei dubbi concludi tanto anche migranti è arrivato questa mattina in Albania il fatto di Cassiopea della Marina Militare che trasporta i 49 profughi recuperati nel fine settimana in acque internazionali a sud di Lampedusa a bordo si trovano in maggioranza bengalesi poi egiziani ivoriani gambiano che ora saranno tutti i posti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato i documenti d’identità Io sono andiamo negli Stati Uniti Donald Trump torna sull’idea di trasferire i residenti di Gaza in Giordania ed Egitto affermando che i palestinesi vivrebbero meglio il luogo non associato alla violenza vorrei che andassero in un’area dove possono vivere senza coinvolgimenti le rivoluzioni nei silenzi ha detto il presidente americano e jo a bordo del Air Force One secondo quanto scrive il Times of Israel era l’ultima notizia Grazie per averci seguito il promozione torna alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa