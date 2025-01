Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una frana invaso la carreggiata del Passo dei Giovi all’altezza di Busalla nel genovese è successo questa mattina intorno alle 5:30 la caduta del del fango ha coinvolto un’auto prendo una persona ricoverata in codice giallo al San Martino colpito anche un palo dell’illuminazione elettrica è caduto sulla strada sul posto il 118 e vigili del fuoco di Busalla i tecnici di Terna per il faro lettrico e Microsoft È in trattative per acquistare Tik Tok l’ha detto Donald Trump e i giornalisti In viaggio con lui secondo quanto riferito da Reuters andiamo all’estero da un’altra tornati da dire Inoltre sul serio che ti lascino un posto associato alla Grecia come l’attrice di Garda si trasferiscono in Egitto e Giordania vorrei che vivessero in un’area senza sconvolgimenti rivoluzioni violente ha detto statunitense giornalisti a bordo dell’air Force One quando perdi la striscia di Gaza un inferno da così tanti anni ha detto Ci sono tante civiltà su questa striscia non è iniziato ora ma migliaia di anni fa ed è sempre un posto associato alla gente ti potrebbe far vivere le persone in Ariete sono molto più sicure è forte molto migliori è più comode ha commentato Trump 80 anni fa la liberazione di Auschwitz sveglia con fascisti complici ha detto meloni una giornata istituita dall’onu nel 2005 dedicata alle vittime della Shoah il mondo non vuole dimenticare ha commentato Mattarella disegni Iris dire le cose di genocidio leader mondiali di nitida sviz l’ottantesimo anniversario sport Serie A Genoa Monza finisce 2 a 0 Il Grifone vola sicuro Venezia Verona 11 Chat Noir risponde ad le altre partite Lazio Fiorentina 1-2 le 504 /12 Milan Parma 3 a 2 Empoli meno Bologna 1 pari napoli-juventus 21 Como Atalanta 12 Torino 20 I Partenopei in testa 53 punti davanti alla squadra di Inzaghi ha 50 ed è a 46 è tutto per il momento Vi auguro una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa