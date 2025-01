Lapresse.it - Ucraina: Putin, senza aiuti Occidente guerra finirebbe in due mesi

Torino, 28 gen. (LaPresse) – Il conflitto con l’“potrebbe finire nel giro di un mese e mezzo o due se Kiev finirà i soldi degli sponsor e le munizioni”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirall’emittente Russia 1. “Non possono esistere realmente, non esisteranno per un mese se i soldi e, parlando in senso lato, le munizioni finiranno. Tutto finirà in un mese, un mese e mezzo o due”, ha detto il capo del Cremlino. “In questo senso la sovranità dell’è quasi nulla”, ha detto