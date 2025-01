Napolitoday.it - Turris, nuova stangata: arriva un'altra penalizzazione, -11 in classifica per i corallini

Leggi su Napolitoday.it

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti diinda scontare nella corrente stagione sportiva il Taranto (Girone C di Serie C) e con 6 punti dilaCalcio (Girone C di Serie C). Il TFN ha inoltre sanzionato con 2 punti di.