Laverita.info - Turbativa d’asta: ora i pm vogliono ai domiciliari Boeri, l’archistar dem

La Procura di Milano ha chiesto la misure per il progettista e per il suo collega Cino Zucchi. Avrebbero favorito lo studio dei vincitori della gara per la Biblioteca europea: «Violato l’anonimato del bando».