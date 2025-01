Lanazione.it - Trovato morto nel suo appartamento, l’allarme dei vicini. Mistero sulle cause

Scandicci (Firenze), 28 gennaio 2025 – Un pensionato di 84 anni è statoprivo di vita nel suodi Scandicci. I carabinieri, su indicazione del sostituto procuratore che ha preso in carico l’indagine, Giacomo Pestelli, sono al lavoro per capire ledel decesso. Secondo una prima ricostruzione, a daresarebbero stati idi casa; l’anziano viveva in un tranquillo condominio nelle immediate vicinanze della chiesa di San Bartolomeo in Tuto. I militari all’ingresso nell’non avrebberosegni di effrazione. È stata comunque disposta l’autopsia per accertare i motivi della morte. La scoperta è stata fatta nella serata di lunedì 27 gennaio. Gli uomini in divisa sono in attesa dell’esito del riscontro autoptico; ieri hanno raccolto anche le testimonianze deie avviato le indagini.