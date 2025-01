Monzatoday.it - Trenord, Monza il capoluogo più servito (dopo Milano)

Leggi su Monzatoday.it

Nel 2024ha effettuato 755mila corse, il 4% in più rispetto al 2023, per oltre 200milioni di passeggeri. È il 24% dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. L’80% dei treni è arrivato puntuale, l’87% è giunto entro i 7 minuti dall’orario previsto e il 95% entro i 15 minuti.