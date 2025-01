Palermotoday.it - Tragedia in via Aurispa, si lancia dal balcone di casa: morto un 42enne

Leggi su Palermotoday.it

Un uomo di 42 anni èquesta mattina dopo essersito daldel suo appartamento in via Giovanni, all’altezza di via Pietro Merenda, in zona Malaspina. Nonostante l'arrivo dei sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili urbani e gli agenti.