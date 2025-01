Feedpress.me - Tragedia in una comunità terapeutica a Catania, scoppia un incendio: morta un'anziana

Un’in undivampato , per cause in corso di accertamento, nella sua stanza all’interno dellariabilitativa Villa Verde diin cui era ospite. La struttura si trova in via Nuovalucello, accanto alla circonvallazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le indagini del caso sono presenti i carabinieri della compagnia Piazza Verga.