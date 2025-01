Lanazione.it - Torrente esonda a Fontebuona, strade sommerse paura per le abitazioni. Chiusa via Bolognese

Firenze, 28 gennaio 2025 – Le fortissime piogge cadute in queste ora a Firenze e nella provincia hanno creato disagi in diverse zone. Forti criticità a, tra il Mugello e il capoluogo, dove ilCalza hato e si è riversato con grande potenza in strada. L’acqua ha completamente invaso la sede stradale quindi vianon è percorribile. Sul posto la protezione civile e la polizia municipale. Un mezzo del 118 durante l’intervento in un’abitazione della zona è rimasto bloccato durante il servizio. Non è stato possibile partire alla volta dell’ospedale di Borgo di San Lorenzo. Bomba d’acqua a Firenze, leallagate: diventano fiumi. Traffico bloccato