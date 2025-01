Ravennatoday.it - Torna l'academy per formare nuovi conducenti: si cercano 12 autisti per il trasporto pubblico locale

Leggi su Ravennatoday.it

Riparte il progetto perdi autobus per il. Al via le candidature per Randstad4driving a Faenza e Cesena, la nuova edizione del progetto realizzato da Start Romagna e Randstad pere avviare al lavoro 24. A Faenza l’inizierà.