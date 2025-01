Sport.quotidiano.net - Tegola in casa E-Work. Reichert, brutto infortunio

Leggi su Sport.quotidiano.net

per l’E-: Mariepotrebbe aver terminato la stagione. Questa è la grande paura che aleggia infaentina da venerdì sera, ovvero da quando l’ala tedesca si è infortunata al ginocchio sinistro in allenamento in un fortuito scontro con una compagna. Dalle prime analisi sembra possa essersi rotta il legamento crociato o nella migliore delle ipotesi il collaterale: in entrambi i casi il suo campionato sarebbe compromesso, perché la stagione regolare finisce domenica 30 marzo poi ci sarebbero i playoff o i playout e nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare per la post season, ma non sarebbe di certo al meglio. In settimana verrà sottoposta ad una risonanza magnetica che darà il responso definitivo. In caso di rottura del crociato, la società potrebbe anche pensare di ricorrere al mercato, avendo tempo fino al 28 febbraio per trovare una comunitaria o una italiana, ma significherebbe dover mettere mano al portafoglio per una spesa fuori programma.