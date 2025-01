Pisatoday.it - Teatro Era, Flavio Insinna in 'Gente di facili costumi'

Sabato 1 alle 21 e domenica 2 febbraio alle 17 andrà in scena alEra di Pontedera lo spettacolo 'di' di Nino Marino e Nino Manfredi con protagonistie Giulia Fiume. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista.