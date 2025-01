Ilrestodelcarlino.it - "Tariffe ai massimi, bilancio bocciato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aipossibili e nessun progetto per le opere pubbliche. Queste le critiche che il gruppo consiliare di minoranza "Montefano domani" (nella foto Claudio Camellina) fa all’amministrazione Barbieri, bocciando ildi precisione. "Vengono mantenute le aliquote Irpef e Imu aipossibili, aumentata del 10% la retta della casa di riposo a fronte di nessun nuovo servizio; aumentati i diritti di segreteria, il costo dell’affitto del teatro per matrimoni e i prezzi dei loculi cimiteriali, ed è stata inserita una quota di 150 euro per l’utilizzo da parte delle associazioni del teatro. Con una seduta consiliare l’amministrazione è riuscita a toccare, negativamente, ogni fase della vita dei suoi cittadini" commenta la minoranza. "Unica novità è l’indennità di sindaco e assessori, che ne hanno fatto richiesta" quando sino a ieri vi avevano rinunciato.