Svolta Cesena, punti anche in rimonta. Panchina decisiva, ma servono rinforzi

Per la seconda volta consecutiva il cavalluccio ha fattodopo essere andato in svantaggio. Un bel segnale che indica come sia cambiato l’atteggiamento della squadra di fronte alle difficoltà. Troppe volte, ricordiamo le trasferte a Pisa, Frosinone, oa Carrara nella prima di ritorno, Prestia e compagni avevano gettato la spugna dopo aver subito la prima rete, dando segni di resa con largo anticipo rispetto al fischio finale. A Genova con la Sampdoria e sabato contro il Bari la squadra invece non si è disunita ed ha colpito quando si è presentata l’occasione, e così sono arrivati quattroche hanno rinvigorito la classifica dopo il dicembre nero. Contro i pugliesi poi la scossa è arrivata dallaedquesta è quasi una novità nella stagione bianconera. Bastoni, Kargbo, La Gumina, autore del rigore che è valso il pari, edMendicino sono entrati con la faccia giusta ed hanno contribuito a mettere alle corde un Bari che forse si è accontentato troppo presto dell’esiguo vantaggio dando il cavalluccio ormai per morto.