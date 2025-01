Fanpage.it - Stop al velo anche a scuola e il reato contro il ‘taharrush gamea’: il pacchetto della Lega anti-Islam

Leggi su Fanpage.it

Tra interrogazioni all'Europarlamento, mozioni in Consiglio regionale e proposte di legge per vietare ile nuovi reati per fermare la pratica del "Tarrush gamea" il Carroccio continua la sua battagliacon undi iniziative, presentate ieri alla conferenza organizzata dallalombarda.