Sondriotoday.it - Sondrio, troppa incuria e sporcizia nel sottopasso di via Nani

Leggi su Sondriotoday.it

neldi via: una situazione segnalata a più riprese dai cittadini e residenti della zona (e non solo) che, se da un lato dipende dai comportamenti poco civili di chi vi transita giornalmente dall’altro non vedrebbe nell’amministrazione comunale.