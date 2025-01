Udinetoday.it - Soldi ai Comuni per recuperare i capitelli votivi in campagna

Leggi su Udinetoday.it

"Ancora una volta la Regione Friuli Venezia Giulia è apripista in Italia in ambito culturale". Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, parlando di una nuova trance di finanziamenti, pari a 240 mila euro, per il ripristino die.