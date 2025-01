Ilnapolista.it - Sky, rifiutate le offerte del West Ham e del Marsiglia per Raspadori

Leggi su Ilnapolista.it

Giacomonon va da nessuna parte, a meno di clamorosi cambi di idee da parte della dirigenza del Napoli. Il club azzurro avrebbe blindato l’ex Sassuolo:lediHam e Olympique.Questo quanto riportato da Sky Sport che ha sottolineato come la società di De Laurentiis è concentrata a trovare un erede di Khvicha Kvaratsjkhelia, con Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi che restano in prima fila nelle idee di Giovanni Manna, e non intende pensare ad altre uscite che possano ridurre la rosa di Antonio Conte.Leggi anche:è fuori dal mercato, Conte lo aveva deciso prima del gol al VeneziaAllontanate non soltanto le sirene estere, ma anche le voci che vorrebberotra i possibili nuovi innesti dell’Atalanta, che sta scandagliando il mercato di Serie A per far fronte all’infortunio di Ademola Lookman.