Today.it - Sì, Sinner il Grande Slam lo può vincere sul serio

Da Zverev a Zverev. Quando Jannikperde in cinque set contro il tedesco negli ottavi di finale degli US Open 2023 molti ritengono l’azzurro ancora lontano dall’Olimpo del tennis. Il numero 1 in quel momento è Alcaraz, che ha da poco battuto Djokovic in finale a Wimbledon, con Nole che si.