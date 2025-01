Lanazione.it - Si schianta yacht in avaria. Paura in porto alle Grazie

Unosperimentale a doppia propulsione, a causa dell’al motore elettrico, si èto ieri mattina intorno9 su una banchina delle, poco lontano dal convento degli Olivetani. La nave, di oltre 30 metri, era da poco uscita dai cantieri Valdettaro quando il comandante ne ha perso il controllo durante la manovra nella baia, e ha proseguito la rotta impazzita fino ad incagliarsi con la prua sul lungomare. Se, fortunatamente, non ci sono stati feriti né a bordo, né a terra, la lista dei danni è lunga: oltre a quelli alla parte anteriore dello, sono rimaste interessate due delle barche ormeggiate, di circa 5 metri e mezzo, una delle quali alla sovrastruttura, e una è affondata. Il natante è stato successivamente recuperato e riportato il gggiamento. Sul posto, sono intervenuti i tecnici del Comune diVenere, che ha in concessione il tratto, riservato ai residenti, dall’Adsp del Mar Ligure Orientale, e la Capitaneria di, prima con il delegato di spiaggia diVenere, poi con il Comando della Spezia, che conduce l’inchiesta aperta in seguito all’incidente di ieri mattina.