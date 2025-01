Ravennatoday.it - Si ripristina la strada dissestata: previste modifiche alla viabilità

Leggi su Ravennatoday.it

Iniziano oggi i lavori di ripristino del fondole di una parte di Via Viazza in zona Tantlon, nel territorio di Cervia. "Si prevede la stesura di stabilizzato ed il livellamento dei primi 500 metri dibianca, dall'incrocio con la via Cupa fino al numero civico 5", spiega in una nota.