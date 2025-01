Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta dopo lo schianto, grave un 80enne

E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere uno dei feriti delincidente verificatosi ieri sulla strada Flaminia all’altezza di Borgaccio di Colli al Metauro. Erano circa le 16,45 quando, per cause in corso di accertamento, la Nissan Qashqai condotta da undi Fossombrone che stava procedendo in direzione mare ha urtato una Fiat Punto che viaggiava in senso opposto, a sua volta tamponata da un camion. Nell’impatto a riportare la peggio è stato il conducente della Nissan, che a causa della botta si è capovolta sull’asfalto. L’anziano,le prime cure del 118, è stato trasportato in eliambulanza ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati portati al pronto soccorso di Fano, invece, gli occupanti della Fiat, un 67enne e il nipote di 12, entrambi con ferite lievi. Illeso il conducete del mezzo pesante, 55enne.