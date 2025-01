Shoah Segre | studiare per non scordare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20 "la storia,la geografia e staccarsi da quella terza mano che avete e che è il telefonino". Così la senatriceallo studente che al Quirinale le chiedeva cosa fare per non dimenticare la. Ricorda i"calci e pugni" e la "violenza di tedeschi e fascisti", poi l'impulso di sparare a un ufficiale nazista, alla liberazione di Auschwitz. Ma, dice, "in quell'attimo capii la differenza tra lui e me. Io non avrei mai potuto uccidere. Divenni una donna di pace".