Fanpage.it - Serra casalinga per la coltivazione di marijuana, 50 piante in appartamento a Baggio: arrestato un 29enne

Unresidente a(Milano), che aveva adibito la propria abitazione a centrale die spaccio di, è statoper detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione abusiva di armi. In casa anche una pistola non denunciata.