Vanityfair.it - Selena Gomez in lacrime per i migranti espulsi dagli Stati Uniti: «Tutta la mia gente viene aggredita. Vorrei poter fare qualcosa, ma non so cosa fare»

L'attrice e cantante di origini messicano-americane ha condiviso un toccante video in cui, parlando delle politiche di deportazione del presidente Usa Donald Trump, non è riuscita a trattenere i singhiozzi: «la mia, i bambini. Non capisco»