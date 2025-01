Anteprima24.it - Scuola Mazzini e palestra, ok al finanziamento: risorse pari a più di un milioni di euro

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che è stato ammesso adal Ministero dell’Istruzione il progetto per il miglioramento sismico dellacon annessa. “Grazie a fondiad un 1 milione 104 Mila(ulteriori 126 Mila didel Comuneporteranno l’importo complessivo a 1 milione 230mila) potremo rendere questo edificio perfettamente adeguato ai più moderni standard di sicurezza. Il progetto prevede il rinforzo di solai, travi e pilastri con la tecnica che utilizza materiali fibrorinforzati secondo le più moderne tecniche antisismiche. La riqualificazione dellaconsentirà alla città di avere a disposizione un ulteriore polo per lo sport indoor in pieno centro cittadino.